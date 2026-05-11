Усольцевы названы первыми пропавшими туристами в Кутурчинском Белогорье

Осенью 2025 года семья Усольцевых отправилась в поход по Кутурчинскому Белогорью — живописному горному району на юге Красноярского края, популярному у туристов. Обратно они не вернулись. Этот случай стал первым подобным происшествием в данной местности, рассказала ТАСС глава Минского сельсовета Наталья Бондарь.
По её словам, у местных жителей много версий случившегося, но ни одна не является окончательной.
«Какой-то одной четкой версии, в которой мы были бы уверены, нет», — пояснила Бондарь.
Напомним, семья пропала 28 сентября 2025 года в районе села Кутурчин, где проживает около шести семей и есть две базы отдыха. Поиски продолжались около месяца. Весной 2026 их возобновили, но полноценной спасательной операции мешает глубокий снег. Уголовное дело стоит на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.