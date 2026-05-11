В Копейске похищенного плюшевого медведя передадут детям-сиротам

Обычная кража из магазина игрушек превратилась в благотворительную акцию благодаря полицейским Копейска и неравнодушной предпринимательнице. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
В дежурную часть поступил звонок от владелицы торговой точки — из магазина пропал большой плюшевый медведь. Оперативники быстро нашли похитителя, задержали его и вернули игрушку законной владелице.
Но на этом история не закончилась. Женщина решила, что правильнее всего будет передать медведя в местный детский дом.
«В этой ситуации лучшим финалом станет возможность подарить радость детям, которым нужна особая поддержка», — поделилась она.
Полицейские с радостью поддержали идею. Совсем скоро белый медведь обретёт новый дом и станет подарком для детей-сирот.