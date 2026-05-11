В Ростове задержали подозреваемого в распространении запрещённых веществ

Сотрудники полиции Ростовской области провели операцию по задержанию 27-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к продаже синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В ходе досмотра жилого помещения, где проживал задержанный, оперативники изъяливосемь пакетов из полимерного материала, содержащих порошок светло-коричневого оттенка, 17 свёртков с изолентой, внутри которых находилось аналогичное вещество, электронные весы, упаковочные материалы, мобильное устройство.
Кроме того, подозреваемый указал места тайников, оборудованных им в Ворошиловском районе. При проверке этих точек сотрудники полиции обнаружили и изъяли свёртки с запрещёнными веществами общим весом свыше 180 граммов.
По данным следствия, мужчина действовал по заданию виртуальной платформы. Он получал от куратора координаты закладок, забирал партии синтетических препаратов и планировал реализовывать их бесконтактным методом.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 30 часть 3 (подготовка к противоправному деянию) и 228.1 часть 4 Уголовного кодекса РФ (незаконное изготовление, реализация или пересылка наркотических средств). Ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.