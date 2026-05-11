В Прикамье простятся с погибшим на СВО бойцом мотострелкового подразделения

Жители Нытвенского округа Пермского края 12 мая простятся с бойцом мотострелкового подразделения, погибшим в ходе действия спецоперации.
Как сообщили в администрации муниципалитета, рядовой Виктор Коновалов погиб при исполнении воинского долга. Траурная церемония прощания с мужчиной состоится 12 мая в 10:00 во дворце культуры и спорта в посёлке Уральский, а в 11:00 пройдёт гражданская панихида.
Участника СВО Виктора Коновалова похоронят со всеми воинскими почестями.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написали в пресс-службе администрации.
