Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье простятся с погибшим на СВО бойцом мотострелкового подразделения

Мужчину похоронят со всеми воинскими почестями.

Жители Нытвенского округа Пермского края 12 мая простятся с бойцом мотострелкового подразделения, погибшим в ходе действия спецоперации.

Как сообщили в администрации муниципалитета, рядовой Виктор Коновалов погиб при исполнении воинского долга. Траурная церемония прощания с мужчиной состоится 12 мая в 10:00 во дворце культуры и спорта в посёлке Уральский, а в 11:00 пройдёт гражданская панихида.

Участника СВО Виктора Коновалова похоронят со всеми воинскими почестями.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — написали в пресс-службе администрации.

Напомним, 5 мая в Верещагино простились с разведчиком и механиком-водителем, погибшими на СВО.