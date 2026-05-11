В Бодайбо временно закрыли школы и детские сады

В Бодайбо отменили занятия в школах. Об этом сообщили в местной администрации.
В связи со сложившейся в Бодайбо ситуацией с отсутствием холодной воды с 12 по 15 мая детские сады работать не будут, а учащихся школ переведут на дистанционное обучение.
При этом, как отметили в администрации, Всероссийские проверочные работы будут проводить в обычном режиме.
Дополнительную информацию рекомендуют уточнять в родительских чатах, у классных руководителей и директоров школ.
Напомним, что в Бодайбо из-за ледохода пропала подача холодной воды. Запуск насоса не исправил ситуацию. Когда холодное водоснабжение восстановят, пока неизвестно.