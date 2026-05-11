Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке на Полярной сгорели две машины

На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В районе улицы Полярной во Владивостоке минувшей ночью произошел пожар, в котором сгорели два автомобиля. Одна из машин стояла бесхозная, заброшенная, но именно с нее все и началось. Пламя быстро перекинулось на соседний автомобиль, который принадлежал 58-летней местной жительнице. Женщина сама позвонила в полицию и рассказала, как огонь уничтожил ее транспортное средство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2, сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Никто из людей не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку. Они опрашивают возможных свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, что именно стало причиной возгорания.

Окончательный ответ даст пожарно-техническая экспертиза. После этого правоохранители примут решение в соответствии с законом.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше