Американский истребитель подал сигнал бедствия над Оманским заливом

В минувшее воскресенье истребитель ВВС США F-35A на подлете к Аравийскому полуострову подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радара.
Согласно изученным данным, самолет включил транспондер около 05.27 мск, находясь примерно в 60 километрах от эмирата Фуджейра. Тогда же он подал сигнал бедствия и взял курс на Абу-Даби.
Около 05.50 мск самолет отключил транспондер, приземлившись, предположительно, на базе Аль-Дафра недалеко от эмиратской столицы.
РИА Новости выяснило, что самолет подал сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация.