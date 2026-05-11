Американский истребитель подал сигнал бедствия над Оманским заливом

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II в понедельник подал сигнал бедствия над Оманским заливом после того, как накануне такой же самолет пропал с радаров в регионе, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Источник: © РИА Новости

В минувшее воскресенье истребитель ВВС США F-35A на подлете к Аравийскому полуострову подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радара.

Согласно изученным данным, самолет включил транспондер около 05.27 мск, находясь примерно в 60 километрах от эмирата Фуджейра. Тогда же он подал сигнал бедствия и взял курс на Абу-Даби.

Около 05.50 мск самолет отключил транспондер, приземлившись, предположительно, на базе Аль-Дафра недалеко от эмиратской столицы.

РИА Новости выяснило, что самолет подал сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше