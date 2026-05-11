Омский Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП с фурой

В настоящее время под наблюдением врачей находятся один взрослый и семеро детей.
«Все оставшиеся в городских стационарах пациенты находятся в состоянии легкой тяжести, все необходимые обследования проведены, — рассказал Дмитрий Маркелов. — Больные получают всю необходимую медицинскую помощь».
По данным Минздрава, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, с ними работают психологи. Врачи провели с федеральными центрами необходимые телемедицинские консультации.
Как уже сообщала «РГ», крупное ДТП произошло 10 мая на 519-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Дети возвращались на школьном автобусе «Газель» из города Тюкалинска в село Малиновка — после соревнований по волейболу и футболу.
Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Один мальчик погиб, еще семеро детей получили травмы. В ДТП также пострадали водитель автобуса и сопровождавший группу взрослый.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.