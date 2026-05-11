В Калининграде лось ворвался в частный дом и застрял в бассейне

«В этот раз все произошло на улице Воздушной, — сообщила Соколова. — Наши ветврачи прибыли вовремя, и все прошло хорошо. Это был молодой лось. Специалисты нам подсказали, что как раз в это время лосихи начинают прогонять своих детенышей, поэтому они, не имея жизненного опыта, иногда заходят к людям. В мае прошлого года наши специалисты ловили такого бестолкового лосенка в районе железнодорожного вокзала. Потом похожий случай был в июле. Теперь вот опять. Скажу только, что эта тенденция меня настораживает. Животные крупные, неопытные. Взрослые лоси так близко к людям по своей воле, конечно, не подойдут».