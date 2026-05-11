В Калининграде лось ворвался в частный дом и застрял в бассейне

В минприроды сообщили, что животное помогли достать сотрудники зоопарка.

В Центральном районе Калининграда лось ворвался в частный дом и провалился в пустой бассейн. Как сообщает портал «Биосфера Балтики», спасением животного занимались сотрудники регионального минприроды.

В минприроды подтвердили этот факт, уточнив, что ЧП произошло 10 мая примерно в 23:00.

«С МЧС и сотрудниками зоопарка наши сотрудники усыпили лося и вывезли в лес, — сообщила “Новому Калининграду” министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. — В районе 3:00 он был на воле».

Детали спецоперации «Новому Калининграду» передала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. Она также напомнила, что два подобных случая произошли в мае и июле прошлого года.

Фото предоставлены Светланой Соколовой.

«В этот раз все произошло на улице Воздушной, — сообщила Соколова. — Наши ветврачи прибыли вовремя, и все прошло хорошо. Это был молодой лось. Специалисты нам подсказали, что как раз в это время лосихи начинают прогонять своих детенышей, поэтому они, не имея жизненного опыта, иногда заходят к людям. В мае прошлого года наши специалисты ловили такого бестолкового лосенка в районе железнодорожного вокзала. Потом похожий случай был в июле. Теперь вот опять. Скажу только, что эта тенденция меня настораживает. Животные крупные, неопытные. Взрослые лоси так близко к людям по своей воле, конечно, не подойдут».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
