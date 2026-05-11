Жителей Бодайбо призвали выставить бочки для технической воды во дворах

Техническую воду будут подвозить, администрация готова обеспечить население бочками.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Бодайбо призвали выставить емкости для обеспечения технической водой. Об этом сообщили в местной администрации.

«Уважаемые жители! Администрация Бодайбинского городского поселения сообщает, что для обеспечения технической водой необходимо выставить ёмкости во дворах (при наличии)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если таких емкостей нет, то администрация примет меры по обеспечению населения бочками. График подвоза воды будет опубликован в соцсетях администрации Бодайбо.

Напомним, что холодная вода пропала в домах жителей Бодайбо накануне из-за ледохода. В ночное время резко поднялся уровень воды, и лёд вытолкнул на берег станцию первого водоподъёма «Роса». Запуск насоса не помог исправить ситуацию.

В Роспотребнадзоре жителям Бодайбо порекомендовали пить кипяченую или бутилированную воду.

Ранее сообщалось о том, что из-за ситуации, сложившейся в Бодайбо, временно закрыли школы и детские сады.