Жителей Бодайбо призвали выставить бочки для технической воды во дворах

Жителей Бодайбо призвали выставить емкости для обеспечения технической водой. Об этом сообщили в местной администрации.
«Уважаемые жители! Администрация Бодайбинского городского поселения сообщает, что для обеспечения технической водой необходимо выставить ёмкости во дворах (при наличии)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если таких емкостей нет, то администрация примет меры по обеспечению населения бочками. График подвоза воды будет опубликован в соцсетях администрации Бодайбо.
Напомним, что холодная вода пропала в домах жителей Бодайбо накануне из-за ледохода. В ночное время резко поднялся уровень воды, и лёд вытолкнул на берег станцию первого водоподъёма «Роса». Запуск насоса не помог исправить ситуацию.
В Роспотребнадзоре жителям Бодайбо порекомендовали пить кипяченую или бутилированную воду.
Ранее сообщалось о том, что из-за ситуации, сложившейся в Бодайбо, временно закрыли школы и детские сады.