В Череповце произошел пожар в промзоне «Северстали»

В Череповце тушат пожар на территории «Северстали», сообщил мэр города Андрей Накрошаев со ссылкой на данные компании. На предприятии заявили, что площадь возгорания составила всего 100 кв. м — горят бочки с бензолом и маслом.
«По информации Комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения на город нет. Пострадавших, предварительно, нет», — сообщил мэр.
Причины пожара пока не установлены.