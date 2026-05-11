Посещение лесов ограничили в Нижегородской области

В Нижегородской области установились 3-й и 4-й классы пожарной опасности в лесах, местами сохраняется 2-й класс. Из-за сухой и теплой погоды в районах с наиболее сложной обстановкой жителям временно запретили посещать леса. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.