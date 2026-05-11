Трамвай и легковушка столкнулись на ул. Куйбышева в Перми

Трамвай и легковушка столкнулись на улице Куйбышева в Перми, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Авария произошла днём 11 мая. Со слова свидетелей, водитель иномарка «Рено» не предоставил преимущество движения трамваю, курсирующему по маршруту № 5, и врезался в него.
О пострадавших в результате столкновения не сообщается. Сайт perm.aif.ru направил запрос в МВД по Пермскому краю, чтобы узнать подробности ДТП. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.
Как отметили в городском департаменте транспорта, у трамвайных маршрутов № 5 и № 8 возможна задержка в движении.
