Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай и легковушка столкнулись на ул. Куйбышева в Перми

У трамвайных маршрутов № 5 и № 8 возможна задержка в движении.

Трамвай и легковушка столкнулись на улице Куйбышева в Перми, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».

Авария произошла днём 11 мая. Со слова свидетелей, водитель иномарка «Рено» не предоставил преимущество движения трамваю, курсирующему по маршруту № 5, и врезался в него.

О пострадавших в результате столкновения не сообщается. Сайт perm.aif.ru направил запрос в МВД по Пермскому краю, чтобы узнать подробности ДТП. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.

Как отметили в городском департаменте транспорта, у трамвайных маршрутов № 5 и № 8 возможна задержка в движении.

Напомним, ранее иномарка после столкновения с ВАЗом протаранила детскую площадку в Соликамске.