В Греции начали расследование из-за украинского дрона со взрывчаткой

8 мая skai.gr сообщил, что в пещере возле мыса Дукато на юге острова Лефкас обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V3, начиненный большим количеством взрывчатки. По данным издания, катер мог быть использован для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту.
Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что беспилотник почти наверняка имеет иностранное происхождение. «Мы знаем, что это такое, и мы более или менее знаем, что в нем содержится», — сказал глава Минобороны.
После инцидента с катером политическая оппозиция обвинила правительство в том, что оно плохо подготовлено к борьбе с такого вида угрозой. Дендиас подчеркнул, что Греция работает над оснащением своего флота «самыми совершенными» на данный момент дронами и системами по борьбе с ними.
The Guardian пишет, что катер предположительно отклонился от курса, так как его операторы потеряли управление. Минобороны Греции отказалось подтвердить, была ли взрывчатка на дроне.
Специалисты доставили аппарат на военно-морскую базу для установления его серийного номера и изучения встроенного GPS-навигатора, чтобы выяснить его происхождение. Как подтвердила газета, эксперты заявляют, что устройство напоминает безэкипажный катер Magura V3 украинского производства.
Magura V3 — украинский морской беспилотный аппарат, одна из ранних моделей в линейке Magura. Безэкипажный дрон-камикадзе предназначен для разведки и нанесения ударов по надводным целям. Способен нести до 150−300 кг взрывчатки и развивать скорость до 80 км/ч. Он может действовать на расстоянии до 800 км и находиться в автономном плавании до 60 часов.