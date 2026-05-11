Вода в реке Омь отступает от сёл Куйбышевского района

Паводковая ситуация в Куйбышевском районе Новосибирской области постепенно улучшается. По данным на 11 мая, уровень воды в реке Омь выше по течению пошёл на спад. Об этом сообщил глава района Олег Караваев на своей странице в социальных сетях.
В селе Чумаково за минувшие сутки уровень воды снизился на 2 сантиметра и достиг 1 073 сантиметров. Аналогичная положительная динамика зафиксирована в селе Крещенское Убинского района, там вода опустилась на 3 сантиметра, до отметки 1 017 сантиметров.
Однако в городе Куйбышеве — административном центре района — ситуация остаётся напряжённой. За последние сутки уровень реки не изменился и по‑прежнему держится на потенциально опасной отметке.
Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение, из‑за резкого майского потепления до 12 мая существовала прямая угроза подтопления не только Куйбышева, но и окрестных сёл Абрамово и Помельцево.
Олег Караваев заверил жителей, что все необходимые меры для борьбы со стихией уже приняты, спецтехника и водооткачивающие средства находятся в режиме постоянной готовности, а спасательные службы ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.