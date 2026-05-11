Мошенники стали рассылать россиянам на почту фальшивые чеки

«Потенциальной жертве на электронную почту приходит чек о покупке, которая в действительности не совершалась. Там же прилагается ссылка — “отменить транзакцию”», — пишет ТАСС. По информации агентства, при клике по ссылке открывается форма для ввода номера банковской карты и CVV-кода — якобы для возврата денег.
Но на деле данные попадают к мошенникам, которые могут списать деньги с карты жертвы. Чеки приходят с адресов, похожих на адреса известных маркетплейсов — в них могут быть изменены одна или две буквы. Это усложняет распознавание подделки и повышает шансы мошенников на успех.
Ранее преступники также начали использовать схему «обратного перевода»: жертве приходят деньги от незнакомца, а затем ее просят вернуть их на другую карту. Эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава заявил, что так добропорядочного гражданина превращают в «дропа» — соучастника обналичивания украденных средств.
Он предупредил, что пришедшие деньги, скорее всего, были похищены у третьего лица, и если человек переведет их сам, он рискует попасть в базу данных ЦБ о мошенничествах, после чего банк может заблокировать его карты и счета. Кучава советует в такой ситуации не переводить деньги самостоятельно, а сразу позвонить в свой банк по номеру, указанному на карте, и сообщить о несогласованном поступлении, чтобы инициировать официальный возврат платежа.