Пенсионерки из Тулы и Москвы отдали мошенникам 11 млн рублей и 33 золотые монеты

«Первой жертвой аферистов стала 66-летняя женщина из Тулы. Потерпевшей соучастник представился сотрудником правоохранительного органа и убедил пенсионерку под предлогом декларирования передать 33 золотых монеты общей стоимостью свыше 3,8 млн рублей. Под этим же предлогом злоумышленники похитили у этой же пенсионерки 5 млн рублей, которые она передала обвиняемой, выступающей в роли криминального курьера», — рассказали в ведомстве.
Имущество похищала участница преступной группы — 27-летняя женщина, выступавшая в роли курьера. «Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении ее сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство», — сообщили в ведомстве.
Позднее уже в Москве курьер по указанию организатора забрала денежные средства у 82-летней жительницы Басманного района, которая думала, что общается с настоящими сотрудниками Роскомнадзора, поверив ложной информации о необходимости декларирования денежных средств. «Обвиняемая прибыла к пенсионерке, назвала кодовое слово и похитила более 2,7 млн рублей. Момент преступления зафиксирован камерами — на видео пожилая потерпевшая выходит из парадной с пакетом, в который упаковала деньги, а возвращается уже без него», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.