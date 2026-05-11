Недострой у омского Телецентра создал угрозу ДТП

Печально известный недострой напротив Телецентра создал угрозу ДТП. Об этом КП-Омск сообщили очевидцы.
«Рядом с зданием — автомобильная дорога, выезд на мост, и если этот лоскут упадет на машину или магистраль, ДТП не миновать», — сообщил очевидец.
Здание, о котором идет речь, начали возводить еще в 2007 году. «Трест № 5» планировал построить здесь гостиницу. Затем срок сдачи объекта перенесли к 2016 году, к 300-летнему юбилею Омска. Достройкой занялся уже другой подрядчик, ООО «Л-Финанс», однако достроить отель не получилось и у него.
Сейчас стройка полностью остановлена и нового инвестора у проекта нет.