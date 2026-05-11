В Череповце потушили пожар на предприятии «Северстали»

«Благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС пожар успешно ликвидирован», — написал он в телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавших нет. На место ЧП оперативно выехали сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора, экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме.
О причинах пожара Накрошаев информации не привел.
Пожар начался утром 11 мая на территории предприятия «Северсталь», прибывшие на место оперативные службы оценили площадь возгорания в 100 кв.м., но позднее она увеличилась втрое. По информации властей, в тушении принимали участие порядка 40 специалистов.