5 тонн воды доставят из Иркутска в Бодайбо грузовым бортом

Первый заместитель губернатора Роман Колесов доложил, что в Катангском районе из-за активного снеготаяния подтоплены 18 жилых домов, где проживают 23 человека, а также 67 приусадебных участков в населённых пунктах Токма и Подволошино. Пик паводка, по данным Гидрометцентра, ещё не пройден. На месте работает сводная оперативная группа с участием сотрудников МЧС. Ранее из района вывезли 24 ребёнка в образовательный центр «Персей» в Ангарске, также эвакуированы маломобильные граждане.
Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев сообщил, что 10 мая из-за активного ледохода на реке Витим водозаборную станцию «Роса» сместило на берег. После этого уровень воды резко упал, и водоснабжение города прекратилось. Без воды остались 12 котельных и 169 жилых домов, в которых проживают 5956 человек, включая 1455 детей. Работы велись всю ночь, но желаемого результата не дали.
На данный момент приобретено новое оборудование, ведётся его монтаж. Забор воды организуют с другой стороны плотины, где нет скопления льда. Дизельную станцию установят в максимально упрощённом виде для быстрого реагирования на изменение уровня воды. Рассматриваются альтернативные варианты восстановления водоснабжения. Подвоз питьевой и технической воды налажен, в магазинах города есть запас бутилированной воды на двое суток.
"В приоритете — оказание своевременной адресной помощи жителям по доставке воды в период проведения аварийно-восстановительных работ. Главное не допустить появление инфекций, поэтому необходимо работать с каждым жителем персонально. Я дал поручение о доставке 5 тонн воды с города Иркутска грузовым бортом Ан-26. Он уже вылетел и вечером будет в Бодайбо. Завтра 1,5 тонны доставит вертолет МИ 8 МЧС из Киренска. В любом случае, необходимый запас в городе будет создан, пока водозабор начнет действовать в штатном режиме. Не надо забывать, что после восстановления водоснабжения понадобится несколько дней для промывки системы и забора проб и анализов воды, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Директор МУП «Тепловодоканал» Сергей Мазур сообщил, что предприятие обеспечено инженерным составом и рабочими. Запуск насоса специалисты планируют на утро 12 мая. Ассоциация муниципальных образований Иркутской области предложила направить в Бодайбо дополнительную 20-тонную фуру с бутилированной водой.
Евгений Юмашев отметил, что на улице сейчас плюсовая температура. При её понижении подключат котельные, где создан резервный запас воды. Население также может использовать электрообогреватели.
На период восстановления водозабора все школы переведены на дистанционное обучение. Особое внимание уделяют городской больнице: там создан запас воды, приоритетное снабжение обеспечат. Врачи рассматривают возможность перевода части стационарных пациентов на амбулаторное лечение в зависимости от их состояния.
Глава региона назначил следующее заседание комиссии на утро 12 мая.