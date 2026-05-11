5 тонн воды доставят из Иркутска в Бодайбо грузовым бортом

"В приоритете — оказание своевременной адресной помощи жителям по доставке воды в период проведения аварийно-восстановительных работ. Главное не допустить появление инфекций, поэтому необходимо работать с каждым жителем персонально. Я дал поручение о доставке 5 тонн воды с города Иркутска грузовым бортом Ан-26. Он уже вылетел и вечером будет в Бодайбо. Завтра 1,5 тонны доставит вертолет МИ 8 МЧС из Киренска. В любом случае, необходимый запас в городе будет создан, пока водозабор начнет действовать в штатном режиме. Не надо забывать, что после восстановления водоснабжения понадобится несколько дней для промывки системы и забора проб и анализов воды, — подчеркнул Игорь Кобзев.