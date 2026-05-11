21-летний автомобилист погиб в ДТП с «перевертышем»

Сегодня, 11 мая, в Нижегородской области молодой человек погиб в ДТП с перевертышем. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Утром, около 9:50, на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров произошла смертельная авария. 21-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» превысил разрешенную скорость и, не справившись с управлением, съехал в кювет.
В результате чего машина перевернулась. Автомобилист скончался на месте от полученных травм.
