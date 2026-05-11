В Ростовской области расследуют мошенничество при поставке медоборудования

Сейчас проводятся следственные действия для подтверждения фактов.

Правоохранительные органы Ростовской области в рамках международного оперативно-профилактического мероприятия «Пангея», организованного при поддержке Интерпола, изучают обстоятельства заключения государственного контракта на сумму 1,9 млн рублей.

Согласно предварительным данным, в период с 16 по 20 марта в ходе операции было выявлено потенциальное нарушение: местное медицинское учреждение заключило договор с коммерческой структурой на закупку ультразвукового инструментария. Однако в процессе проверки выяснилось, что поставляемое оборудование не имело необходимой регистрации и не соответствовало ни техническим требованиям заказчика, ни действующим нормативным актам.

В связи с этим в отношении неустановленных пока представителей руководства фирмы-поставщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (оборот товаров, не отвечающих требованиям безопасности).

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сейчас проводятся следственные действия для подтверждения фактов противоправной деятельности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.