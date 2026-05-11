В Волгограде простились с туристом из Волгограда, парализованном в Таиланде

Трагически завершилась история с российским туристом, которого тяжёлая болезнь настигла во время поездки к дочери в Таиланд. Мужчина был парализован, а когда его доставили в Россию, скончался в НИИ Склифосовского.
Как ранее сообщал «АиФ-Волгоград», внимание к семье привлекла нестандартная ситуация — Андрей Кравченко и его супруга взяли опекунство над племянником мужчины, чьи родители погибли. Мальчик только-только начал приходить в себя, как трагедия случилась уже с его дядей.
Следившие за судьбой ребенка были встревожены: с кем он теперь останется, не окажется ли в детском доме. Уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Юлия Приклонская заверила тогда — школьник остаётся с женой родного дяди, она также его опекун.
В настоящее время мальчик вернулся вместе с тётей в Волгоград. Андрея Кравченко похоронили 9 мая в Красноармейском районе, сообщает v1.ru.
