Погоня за подозрительным мотоциклистом под Волгоградом попала на видео

В Дубовском районе Волгоградской области 25-летний мотоциклист устроил гонку с полицией по частному сектору. Поводом для преследования водителя стало его подозрительное поведение на дороге — увидев машину ДПС, он резко свернул с асфальтированной дороги в частный сектор, где попытался скрыться.
В полиции уточнили, что нарушителя задержали. У жителя города Дубовки не было водительских прав. Кроме того, мужчина явно был пьян, но от прохождения медосвидетельствования отказался.
Выяснилось также, что мотоцикл, на котором передвигался нарушитель, не был зарегистрирован в установленном порядке. Транспортное средство изъяли и увезли на штрафстоянку. В отношении водителя оформлено несколько административных материалов.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!