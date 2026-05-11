Змея укусила туриста на «Красноярских Столбах»

Если вы встретили змею, не пытайтесь ее поймать или напугать. Сохраняйте дистанцию и спокойно отходите в сторону. Если она вас укусила — немедленно обратитесь за медицинской помощью. Помните: змеи особенно активны в местах, где много травы и камней.