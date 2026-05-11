На улице Интернациональной в Ростове потушили возгорание

Днем 11 мая в районе ТЦ «Сокол» в Ростове-на-Дону произошло возгорание в здании с пунктом выдачи заказов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Выезжали на Интернациональную, 8а. Горение происходило на 5 кв. метрах. Сообщение поступило в 13:50, все потушили в 15 часов, — рассказали в экстренной службе.
От МЧС на месте работали 20 человек, было задействовано восемь единиц техники. Очевидцы уточнили в соцсетях, что видели дым, который шел из помещения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше