В Тоншаевском округе возбуждено уголовное дело по факту дропперства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Установлено, что несовершеннолетняя местная жительница вступила в переписку с неизвестным в мессенджере. Под видом легального заработка, связанного с криптовалютой, ей предложили осуществлять денежные операции.
17-летняя девушка передала свои персональные данные и реквизиты банковской карты. После этого на ее счет начали поступать деньги, которые по указанию «куратора» она переводила на различные счета и номера телефонов. За это она получала вознаграждение — около 1,5% от сумм переводов.