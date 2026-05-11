Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье ищут 19-летнего жителя Екатеринбурга, пропавшего 30 апреля

Его местоположение неизвестно почти две недели.

Волонтёры ищут 19-летнего жителя Екатеринбурга, пропавшего 30 апреля, сообщили в поиском отряде «ЛизаАлерт» Пермского края.

Почти две недели местоположение Егора Сысолятина неизвестно. Он не появлялся дома и не выходил на связь с родными и близкими.

В ориентировке указано, что Егор ростом около 185 сантиметров и нормального телосложения, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в чёрно-оранжевую куртку, тёмно-серые спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Отмечается, что Егор Сысолятин может находиться в Пермском крае.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться молодой человек, сообщить по телефонам: +7 (800) 700−54−52 (ПСО «ЛизаАлерт») или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, ранее завершились поиски пропавшего пермяка, нуждающегося в медпомощи.