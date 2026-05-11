В Прикамье ищут 19-летнего жителя Екатеринбурга, пропавшего 30 апреля

Волонтёры ищут 19-летнего жителя Екатеринбурга, пропавшего 30 апреля, сообщили в поиском отряде «ЛизаАлерт» Пермского края.
Почти две недели местоположение Егора Сысолятина неизвестно. Он не появлялся дома и не выходил на связь с родными и близкими.
В ориентировке указано, что Егор ростом около 185 сантиметров и нормального телосложения, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в чёрно-оранжевую куртку, тёмно-серые спортивные штаны и чёрные кроссовки.
Отмечается, что Егор Сысолятин может находиться в Пермском крае.
Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться молодой человек, сообщить по телефонам: +7 (800) 700−54−52 (ПСО «ЛизаАлерт») или 02; (102); 112 (полиция).
