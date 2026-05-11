Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани зафиксировано больше всего ДТП по вине пьяных водителей

В России с января по март 2026 года произошли 1025 аварий, спровоцированных нетрезвыми водителями (-40% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции, больше всего аварий с пьяными водителями за этот период было отмечено в Краснодарском крае — 58% (-34,8%).

Источник: Коммерсантъ

Второе и третье места заняли Иркутская область и Приморский край с показателями 39% (-13,3%) и 35% (-40,7%) соответственно.

В числе российских регионов, где не зафиксировано ни одной аварии с участием пьяных водителей, названы Ингушетия, Чукотский автономный округ, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Также таких ДТП не было на федеральной территории Сириус.

Единичные случаи ДТП с нетрезвыми водителями (от одного до пяти) зарегистрировали в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а также в Чечне, Мордовии, КЧР, КБР, Дагестане и Севастополе.