На Кубани зафиксировано больше всего ДТП по вине пьяных водителей

В России с января по март 2026 года произошли 1025 аварий, спровоцированных нетрезвыми водителями (-40% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции, больше всего аварий с пьяными водителями за этот период было отмечено в Краснодарском крае — 58% (-34,8%).