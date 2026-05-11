В Свердловской области сошла с рельсов цистерна грузового поезда

Свердловская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства схода цистерны.

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Свердловской области днем 11 мая 2026 года с рельсов сошла порожняя цистерна, которая следовала в составе грузового поезда. Инцидент произошел на станции Седельниково. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

— На станции Седельниково в процессе выполнения маневровых работ произошел сход с пути порожней цистерны в составе грузового поезда без опрокидывания. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, — пояснили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что сход цистерны никак не повлиял на движение других поездов на станции. В данный момент специалисты проводят восстановительные работы. Обстоятельства произошедшего выясняет транспортная прокуратура.