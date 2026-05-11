В Хабаровском крае подросток разбился на Kawasaki и попал в хирургию

В Госавтоинспекции Хабаровского края напомнили очевидное, о чем, к сожалению, слишком часто забывают родители. Управлять мотоциклом разрешено только с 18 лет, после обучения в автошколе, сдачи экзамена и получения водительского удостоверения соответствующей категории. Никаких исключений для грунтовок, проселочных дорог и «он у меня аккуратный» закон не предусматривает.