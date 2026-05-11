В Хабаровском крае подросток разбился на Kawasaki и попал в хирургию

В Хабаровском крае подросток на мотоцикле Kawasaki получил травмы после падения с дороги. О ДТП сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла 11 мая в 15:40 в посёлке Ванино. По предварительным данным, 13-летний водитель ехал по грунтовой дороге вдоль линии электропередач в районе пересечения с улицей Мартовской.
Подросток не справился с управлением, съехал с дороги и упал с мотоцикла. После аварии его госпитализировали в хирургическое отделение Ванинской районной больницы.
В Госавтоинспекции Хабаровского края напомнили очевидное, о чем, к сожалению, слишком часто забывают родители. Управлять мотоциклом разрешено только с 18 лет, после обучения в автошколе, сдачи экзамена и получения водительского удостоверения соответствующей категории. Никаких исключений для грунтовок, проселочных дорог и «он у меня аккуратный» закон не предусматривает.