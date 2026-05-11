Один человек пострадал при пожаре в квартире на проспекте Андропова

Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме № 17, корпус 1, по проспекту Андропова неподалеку от станции метро «Коломенская». Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. Сейчас пожар полностью потушен, говорится в публикации.
Другой пожар произошел 8 мая в двухэтажном жилом доме с лавками — здании начала XX века — на Пятницкой улице в Москве. Он начался примерно в 15:40. Спасатели эвакуировали людей из здания, в результате произошедшего никто не пострадал.
Из-за пожара было сначала перекрыто движение по Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. Позднее временно ограничили движение от Малого Москворецкого моста в сторону Овчинниковской набережной.