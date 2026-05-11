Комсомольские подростки прокатились, зацепившись за грузовик

В Комсомольске-на-Амуре Госавтоинспекция начала проверку после опасной выходки подростков на проезжей части. Об этом сообщили в городской ГАИ.
Поводом стала публикация в соцсетях. На кадрах видно, как несовершеннолетние зацепились за заднюю часть грузового автомобиля, который двигался по дороге.
Инспекторы устанавливают личности подростков, а также водителя машины. По итогам проверки будет принято решение в рамках закона.
В Госавтоинспекции напоминают, что такие действия — не игра и не безобидная шалость. Цепляться за автомобили смертельно опасно, а за подобные выходки предусмотрена административная ответственность.