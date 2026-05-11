СК завершил расследование дела об отрицании геноцида белорусского народа

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Минчанин размещал в интернете информацию, в которой отрицал геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны, следователи завершили расследование уголовного дела по этому факту, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным следствия, в мае прошлого года 56-летний житель Минска просматривал публикации в соцсети Threads об истории Великой Отечественной войны и оставил комментарии, в которых отрицал существование гитлеровского плана «Ост», как части геноцида белорусского народа.

Сотрудники ГУБОПиК МВД совместно со следователями установили личность мужчины. На допросе он пояснил, что пытался найти оригинальный текст документа в интернете, но, не обнаружив его, сделал вывод о якобы вымышленном характере существования гитлеровского плана.

В ходе следствия правоохранители также выяснили, что обвиняемый знал по рассказам родственников, переживших оккупацию, о фактах массовых убийств нацистами мирного населения на территории Беларуси, однако высказывал альтернативные трактовки этих событий.

«Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст.130−2 Уголовного кодекса Республики Беларусь (отрицание геноцида белорусского народа в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет)», — говорится в сообщении.

С санкции прокурора к фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.

В СК напомнили, что попытки искажения истории, обесценивания подвига советского народа и оправдания нацистских преступлений влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Беларуси.

План «Ост» являлся одним из наиболее засекреченных документов Третьего рейха и был направлен на колонизацию восточных территорий и вытеснение местного населения. Он предусматривал фактическую ликвидацию СССР как государства.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше