СК завершил расследование дела об отрицании геноцида белорусского народа

По данным следствия, в мае прошлого года 56-летний житель Минска просматривал публикации в соцсети Threads об истории Великой Отечественной войны и оставил комментарии, в которых отрицал существование гитлеровского плана «Ост», как части геноцида белорусского народа.
Сотрудники ГУБОПиК МВД совместно со следователями установили личность мужчины. На допросе он пояснил, что пытался найти оригинальный текст документа в интернете, но, не обнаружив его, сделал вывод о якобы вымышленном характере существования гитлеровского плана.
В ходе следствия правоохранители также выяснили, что обвиняемый знал по рассказам родственников, переживших оккупацию, о фактах массовых убийств нацистами мирного населения на территории Беларуси, однако высказывал альтернативные трактовки этих событий.
«Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст.130−2 Уголовного кодекса Республики Беларусь (отрицание геноцида белорусского народа в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет)», — говорится в сообщении.
С санкции прокурора к фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.
В СК напомнили, что попытки искажения истории, обесценивания подвига советского народа и оправдания нацистских преступлений влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Беларуси.
План «Ост» являлся одним из наиболее засекреченных документов Третьего рейха и был направлен на колонизацию восточных территорий и вытеснение местного населения. Он предусматривал фактическую ликвидацию СССР как государства.