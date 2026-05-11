На трассе в Пермском крае недалеко от Оханска перевернулась фура

Фура перевернулась на трассе в Пермском крае недалеко от Оханска, сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая на трассе недалеко от административного центра Оханского округа. На полосе движения в направлении Перми в кювет опрокинулась фура. На месте ведутся работы по извлечению транспортного средства.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что информация о ДТП в дорожную полицию не поступала. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.
