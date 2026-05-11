Росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика в ТЦ на проспекте Науки

Работая по «горячим следам», росгвардейцы обнаружили мальчика, схожего по приметам. Ребёнок находился в помещении магазина в том же здании торгового центра, недалеко от кафе. Сотрудники Росгвардии передали найденного мальчика его матери, после чего вернулись на маршрут патрулирования. Женщина поблагодарила стражей правопорядка за оперативность и чуткость.