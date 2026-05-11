В Башкирии за выходные утонули двое мужчин.

За выходные дни в республике утонули два человека, оба случая связаны с опрокидыванием лодок, сообщили в госкомитете по ЧС. Первый из них произошёл 9 мая в Благовещенске, где на реке Белой перевернулась моторная пластиковая лодка с тремя отдыхающими. Двое мужчин смогли спастись, а 38-летнего погибшего достали спасатели.