В Башкирии за выходные утонули двое мужчин.

За выходные дни в республике утонули два человека, оба случая связаны с опрокидыванием лодок, сообщили в госкомитете по ЧС. Первый из них произошёл 9 мая в Благовещенске, где на реке Белой перевернулась моторная пластиковая лодка с тремя отдыхающими. Двое мужчин смогли спастись, а 38-летнего погибшего достали спасатели.
11 мая в Караидельском районе на реке Уреш рыбачили трое мужчин на металлической лодке. Когда она перевернулась и пошла ко дну, двум рыбакам удалось выбраться на берег, третьего — 55-летнего уфимца, продолжают искать.