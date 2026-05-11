Дачные кражи: в милиции назвали самые уязвимые вещи на участках

По данным правоохранителей, в зоне особого риска находятся изделия из металла — старые ванны, радиаторы, трубы, сетка-рабица и металлическая посуда. Такие предметы быстро попадают в пункты приема лома.
Также под угрозой оказываются строительные материалы, включая шифер, кирпич и пиломатериалы, которые нередко хранятся прямо на участке без охраны, добавили в пресс-службе.
Не менее привлекательны для воров садовый инвентарь и техника: газонокосилки, триммеры и лопаты, оставленные под навесами или на открытой территории.
«Никогда не оставляйте на виду то, что представляет хоть какую-то ценность. Инструмент, техника и материалы должны быть заперты в хозпостройках, вне зоны видимости с улицы», — говорится в сообщении.
Кроме того, дачникам посоветовали фотографировать имущество и фиксировать серийные номера техники — это может облегчить поиски украденного.
Также правоохранители призвали своевременно избавляться от ненужного металлолома, сдавая его в официальные пункты приема, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.
В случае обнаружения кражи в милиции порекомендовали сразу обращаться по номеру 102 и ничего не трогать на месте происшествия, чтобы не уничтожить улики.