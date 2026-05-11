В Шахтах квартирант обокрал хозяина

В городе Шахты Ростовской области правоохранительные органы раскрыли факт хищения имущества из квартиры. Местный житель сообщил в дежурную часть второго отдела полиции о том, что из его жилья исчезли ценные вещи. По словам заявителя, ущерб от кражи ноутбука и изделий из золота составил около 97 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативной работы установили и задержали подозреваемого — 37-летнего мужчину, уже имевшего судимость за схожие противоправные действия. Как выяснилось, задержанный приходится родственником потерпевшему. Последний предоставил фигуранту временное проживание в своей квартире.
Когда хозяин уехал в служебную командировку, гость воспользовался отсутствием владельца и совершил кражу: забрал портативный компьютер, золотую цепочку и серьги, после чего скрылся. Похищенные ценности злоумышленник реализовал, а полученные средства потратил на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и запрете покидать место проживания.