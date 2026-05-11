ТАСС: замглавы уголовного розыска Петербурга арестовали

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева по обвинению в разбое в особо крупном размере. Это отмечается в электронной базе суда, информацию ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

Источник: ТАСС

«Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Лаврищев арестован в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере», — подтвердили в правоохранительных органах.

Речь идет об уголовном деле Максима Чачина, возбужденном по факту совершения преступления 2 декабря 2022 года. В тот день Чачин и его соучастники приехали к зданию следственного отдела по Московскому району ГСУ СК РФ и зашли в помещение следственного отдела, где представились мужчине лицами, действовавшими от имени его брата, и предложили проследовать с ними вместе с денежными средствами. Мужчина отказался добровольно покидать помещение следственного отдела в их сопровождении. Позже фигуранты совершили грабеж на сумму в $300 тыс., что составило около 18,3 млн рублей.

СК