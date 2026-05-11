Рейс с питьевой водой из Иркутска приземлился в Бодайбо

IrkutskMedia, 11 мая. Специально организованный рейс для доставки питьевой воды приземлился в Бодайбо, где произошла остановка водозаборной станции. Направили из Иркутска более 5 тонн воды — это максимум, который может взять на борт самолет.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) губернатор региона Игорь Кобзев, завтра с утра воду начнут разгружать.
«В первую очередь, ее доставят в социальные учреждения, в многодетные семьи, инвалидам, пенсионерам. Уже сообщал, что пока станция не заработает в штатном режиме, будем доставлять в город питьевую воду авиацией и автотранспортом. Сейчас аварийно-восстановительные работы на станции продолжаются. Все технические решения понятны. Местные власти докладывают, что специалистов на месте достаточно», — отметил Игорь Кобзев.
По его словам, ситуация на контроле, на месте работу координирует заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов.
Напомним, что мэр Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области Евгений Юмашев сообщил, что за прошедшую ночь не удалось запустить подачу воды в городе. По его словам, попытки остались безуспешными, так как перепад высот, на которых оказалась станция «Роса» выше, чем положено для начала работы насосов. Акватория полностью забита льдом.
Накануне в городе во время ледохода на реке Витим была повреждена насосная станция, из-за чего жители остались без воды. По словам главы района, во время ледохода насосную станцию выдавило на берег, после чего уровень воды резко снизился. Из-за этого подача воды была остановлена.