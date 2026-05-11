В Ростовской области выявлены нелегальные мигранты

В Азовском районе сотрудники правоохранительных органов провели рейд на предмет соблюдения норм миграционного права.
В ходе спецоперации «Путина-2026» специалисты Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области посетили рыбоперерабатывающее предприятие с целью выявления фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы.
По итогам рейда зафиксировано: 13 административных нарушений со стороны восьми иностранных граждан: шестеро нарушили правила пребывания в РФ, семеро работали без разрешительных документов (патента), семь нарушений со стороны работодателя, который допустил к работе иностранцев с нарушением законодательства, пять фактов сдачи жилья лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в России.
В настоящий момент материалы переданы для проведения доследственной проверки по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Признаки состава преступления усматриваются, в частности, в предоставлении жилых помещений нелегальным мигрантам на территории района.