«Художник»-закладчик из Шымкента превратил стены зданий в рекламу наркомагазинов

Полицейские Шымкента ликвидировали канал сбыта синтетических наркотиков. Задержанный подозревается в распространении психотропных веществ и нанесении граффити-объявлений на стены зданий, передает Zakon.kz.

Как сообщает 11 мая 2026 года телеканал Otyrar, во время рейдовых мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого с поличным.

При досмотре у него обнаружили около 40 свертков с психотропными веществами, подготовленными к сбыту.

По данным следствия, мужчина размещал наркотики в тайниках на территории города, а затем передавал координаты закладок через мессенджеры.

Также установлено, что задержанный наносил на фасады зданий и стены в разных районах города наркограффити — рекламу интернет-ресурсов по продаже наркотиков.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что крупную нарколабораторию накрыли полицейские в Мангистауской области.