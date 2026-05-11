Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль переехал женщину в Кокшетау: вскрылись новые шокирующие детали дела

Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Кокшетау, в котором погибла мать-одиночка. Детали происшествия сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным ведомства, по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено два уголовных дела.

В отношении женщины, управлявшей транспортом, проводится досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека.

В ходе разбирательства установлено, что женщина не имеет права управления транспортным средством и не проходила соответствующее обучение.

«В отношении ее супруга, владельца автомашины, возбуждено уголовное дело за допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления, что предусматривает также наказание вплоть до лишения свободы», — рассказали 11 мая 2026 года в пресс-службе ДП региона.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное расследование дорожно-транспортного происшествия.

Специализированным следственным судом города Кокшетау в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде «домашнего ареста».

«Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции», — добавили правоохранители.

Смертельное ДТП произошло во дворе жилого дома в Кокшетау 9 мая 2026 года. Трагедия попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль при въезде на парковку сначала наезжает на бордюр, после чего сбивает женщину и переезжает ее.