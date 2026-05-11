Над Германией столкнулись два самолета

Отмечается, что в небе над городом Хоккенхайм федеральной земли Баден-Вюртемберг столкнулись мотопланер и самолет с винтовым двигателем. Ни пилоты, ни пассажир одного из самолетов не пострадали в результате столкновения. Полиция начала расследование причин произошедшего.