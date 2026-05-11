Над Германией столкнулись два самолета

«Днем в воскресенье на высоте около 800 метров произошло столкновение… Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в (городах — ред.) Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться», — говорится в публикации.
Отмечается, что в небе над городом Хоккенхайм федеральной земли Баден-Вюртемберг столкнулись мотопланер и самолет с винтовым двигателем. Ни пилоты, ни пассажир одного из самолетов не пострадали в результате столкновения. Полиция начала расследование причин произошедшего.