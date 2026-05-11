Два самолета столкнулись в небе над Германией

На юго-западе Германии в небе столкнулись два небольших самолёта. Никто не пострадал, передаёт агентство DPA.
Авария произошла днём в воскресенье на высоте около 800 метров над городом Хоккенхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В воздухе сошлись мотопланёр и самолёт с винтовым двигателем.
Обе машины получили лёгкие повреждения. Пилоты сумели вернуться на аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и благополучно приземлились.
Полиция уже начала расследование причин столкновения.
