Минчанин совершил необычную кражу, похитив всего три предмета, один из которых простыня

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 55-летнего горожанина, которого обвиняют в совершении кражи, пишет агентство «Минск-Новости» по информации прокуратуры Фрунзенского района.
Началось с того, что мужчина выпивал с приятелями в своей квартире на улице Харьковской. Ему стало плохо, и скорая забрала его в больницу. Но гости продолжили застолье. А когда алкоголь закончился, один из участников застолья попытался одолжить денег у знакомого. Но получил отказ. Тогда злоумышленник предложил купить у него плазменный телевизор.
Вынести из квартиры технику он не мог. Потому что передвигался с костылем. Он попросил помощи у распивавших с ним приятелей. Мужчина соврал им, что с позволения владельца передаст телевизор в качестве залога. А уже когда появятся деньги, выкупит обратно.
Телевизор сняли со стены, завернули в простыню и, взяв пульт, отнесли «благодетелю». Он передал их товарищу 100 рублей. Деньги пропили.
Спустя несколько дней хозяин вернулся домой из больницы. Он предположил, кто мог украсть телевизор. Но подозреваемый отрицал свою причастность. После этого потерпевший обратился в милицию.
Правоохранители вывели минчанина на чистую воду, в отношении него возбудили уголовное дело. Сообщается, что обвиняемый нигде официально не работает и ранее восемь раз привлекался к уголовной ответственности. Таким образом, ему в очередной раз придется ответить перед законом. Кстати, вину он полностью признал. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
