В Финляндии убили художницу родом из России

Полицейская лента появилась на двери одной из квартир в районе Кархувуори. По данным издания, там жили писатель в возрасте около 50 лет и его жена — художница и преподавательница. Журналисты со ссылкой на информацию из соцсетей уточняют, что пара поженилась весной 2012 года. Погибшая в своём профиле указывала, что родом из России. Она изучала прикладные науки в Финляндии и почти три года работала в учебном заведении в Коуволе.