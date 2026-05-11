Мэр Уфы Мавлиев попросил Генпрокуратуру проверить законность его преследования

Напомним, что в конце апреля мэр Уфы Ратмир Мавлиев был задержан и арестован по подозрению во взяточничестве в особо крупных масштабах. Фигурант вину не признаёт и заявляет, что его оклеветали структуры, присвоившие участки стоимостью 21 млрд рублей. Недавно он был выпущен под домашний арест.