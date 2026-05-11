Площадь лесного пожара во Флориде выросла почти до 2 тыс. га

Американский штат Флорида продолжает бороться с крупным лесным пожаром. Огонь разгорелся сразу в двух округах — Майами-Дейд и Бровард — недалеко от Майами. На борьбу со стихией направили значительные силы. По данным местного отделения NBC, к месту происшествия прибыли более 12 подразделений пожарно-спасательной службы. Ситуация остаётся напряжённой. В округе Бровард пожар пока не удалось взять под контроль. В соседнем округе Майами-Дейд спасатели смогли потушить только около трети общей площади возгорания.